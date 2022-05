Los het arbeidstekort op: sluis werknemers naar ‘positieve’ groeiende organisaties

Ik heb een mogelijke oplossing voor het personeelstekort (en tegelijkertijd voor een berg andere problemen). In beginsel komt deze oplossing neer op de vraag; wat voor economie willen we eigenlijk? Welke bedrijven willen we graag zien groeien en welke juist niet?

We kunnen de keuze maken om arbeidskrachten los te weken (via belasting of andere ombuigingen) uit krimpsectoren en toe te wijzen aan groeisectoren. Krimpsectoren zijn sectoren die over tien jaar waarschijnlijk niet meer bestaan. Een paar voorbeelden: de fossiele industrie, wapenindustrie, luchtvaart, plastic-, tabak-, fastfood- en snoepindustrie. Andere voorbeelden zijn lineaire (niet circulaire) productiebedrijven.

De handel in goedkope spullen uit het Verre Oosten mag ook krimp..

