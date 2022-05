Herkenbare gedachten

Het interview met Josje Bosma over ‘Geloven met een trauma’ (Nederlands Dagblad, 14 mei) raakt me.

Net als Bosma worstelde ik met een zelfmoordwens. Jarenlang wilde ik voor de trein springen. Angst voor de hel weerhield me.

Momenteel is de wil om te leven sterker dan de doodswens. Geloven in God is voor mij vaak verbonden met de angst om te sterven. Of, beter gezegd, met de angst voor de hel.

Josje Bosma zegt in het artikel dat ze Hem soms niet vertrouwt omdat Hij zomaar iets ergs kan laten gebeuren. Deze gedachte is mij niet vreemd. Ook ik heb moeite Hem te vertrouwen. God lijkt dan een straffende God.

Het enige dat ik hoop, is dat Jezus mij zal redden, als het leven me te zwaar wordt. Dat de hel niet bestaat.

Denk je aan zelfdoding? Praat erover. Je kunt 24/7 gratis en anoniem contact opnemen met 113 Z..

