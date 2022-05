Heiligen ... wat is nu echt een wonder?

Mooi dat er voor broeders en zusters die ons zijn voorgegaan in geloof zo’n bijzondere aandacht is en zelfs in de Rooms-Katholieke Kerk kan leiden tot een bijzondere verklaring van heiligheid. Al blijf ik als protestant toch een beetje gek aankijken tegen die eis een wonder te moeten hebben verricht. En zo’n wonder blijkt dan meestal een nogal materiële oplossing te zijn geweest die (hoe geweldig ook) iemands leven een paar jaar verlengde of minstens de kwaliteit ervan verbeterde. Ik wil daar niet gering over denken, maar staren we ons daar, ook binnen de kerkelijke gemeente, niet blind op?

De naam van Henri Nouwen wordt genoemd als mogelijke volgende kandidaat na Titus Brandsma (ND, 16 mei) maar het zal moeilijk zijn hem een wonder aan te wrijven. Tenzij je opmerkzaam wordt op de wijze waarop hij onder andere aan de hand van een schilderij van Rembrandt onnoembaar velen bepaald heeft bij de liefde van de Vader en hen terugbracht in de kring van zijn kinderen. Dat zal wel niet als wonder erkend worden, maar dat ís het daarom nog wel. Ook in onze gemiddelde voorbeden is doorgaans meer plaats voor ziek en zeer, dan gebed voor hen die we dreigen te verliezen aan ongeloof. En vaak is er te weinig dankzegging voor het wonder van groeiend geloof in de gemeente. Henri Nouwen heilig? En Rembrandt? Voor mij wel.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .