Rituelen vormen de schatkamer van de religies, toch zijn ze voor de moderne mens ook dubbelzinnig

De coronacrisis is op allerlei manieren geduid, waaronder op twee religieuze manieren. Het eerste perspectief is een wake up call, een teken dat de omgang van de mens met de dieren herziening behoeft. Het tweede perspectief is positiever, en past in de lijn van het antwoord dat Jezus geeft op de vraag van zijn leerlingen die een blindgeborene zien (Johannes 9): heeft hij gezondigd of zijn ouders? Jezus doorbreekt hun denken: geen van allen, maar door de genezing wordt Gods glorie openbaar. Het aanwijzen van de zondebok is een bekende reactie op het zien van leed, maar wordt door Jezus vervangen door de uitnodiging zo te handelen dat Gods glorie daarin zichtbaar wordt.

Dat geldt voor ieder van ons. Daarbinnen past niet de gedachte da..

