Wat is de geestelijke en theologische dimensie van alles wat er gaande is?

Ziekte, ontslag of (dreigend) verlies van geliefden kunnen het bestaan van een mens zo op de kop zetten dat je heel het leven met een andere blik bekijkt. Je bent geschokt en vraagt je ineens af of je wel aandacht hebt besteed aan wat echt belangrijk is en hoe je je leven anders zou moeten inrichten. Of dat vervolgens ook lukt, is een andere vraag. Maar de herinnering aan die andere manier van kijken, gaat nooit meer weg.

Overvallen worden door het besef dat het roer om moet, overkomt ook samenlevingen en zelfs hele beschavingen. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn er treffende voorbeelden van. Om van de klimaatcrisis maar te zwijgen. Plaatste menig denker en kunstenaar al lang grote vraagtekens bij het zorgeloze westerse vooruitgangsgeloof, nu kunnen we er niet meer omheen. Het speelkwartier is voorbij. In de crisis openbaart zich hoe hard het leven is. Het komt er nu op aan goede keuzes te maken, en het erover te hebben hoe het komt dat het vermogen om dat te doen zo vaak ontbreekt.



Een opgedroogd waterreservoir in Yemen. De oorzaak wordt gelegd bij de combinatie van oorlog, slecht waterbeheer en klimaatverandering. - beeld beeld Epa/yahya Arhab

Sociaal bewogen politici wijzen met bijvoorbeeld Thomas Piketty op economische structuren die de ongelijkheid en instabiliteit alleen maar aanjagen. Ook de Amerikaans-Poolse journalist Anne Appelbaum is ineens razend populair. Als geen ander wijst ze al jaren aan hoe gemakkelijk de rechtsstaat en democratie overal ter wereld, ook in het Westen, worden ondergraven.

Mensen denken bij K. Schilder aan conflicten.

Intussen klemt natuurlijk de vraag naar de geestelijke en theologische dimensie van wat er gaande is. Theoloog des vaderlands Thomas Quartier bepleit een radicaal pacifisme. Erik Borgman spreekt in zijn recente dogmatiek van ‘weerbarstige genade’, een barmhartigheid van God als verborgen onmogelijkheid, een wenkend perspectief en diep verlangen naar ‘alle dingen nieuw’. Dat inspireert zeker. Maar worden dood, kwaad, wanhoop en onvermogen zo serieus genoeg genomen? Hoe zit het precies met de verhouding tussen het kwaad in het hier en nu en het doorbreken van Gods toekomst in het menselijk bestaan?

Vorige week kwamen de bovengenoemde crises en de theologische vragen die eruit voortvloeien ook in Noord-Amerika aan de orde bij de presentatie van een dikke band met vertaald werk van een haast vergeten Nederlandse theoloog, Klaas Schilder (1890-1952). Schilder werd gereformeerd predikant toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Volgens de generatie emanciperende gereformeerden voor hem viel de wereld mee. De oorlog maakte aan dat optimisme radicaal een eind. Getroffen door de verschrikkingen en de toenmalige apocalyptische sfeer zocht Schilder naar antwoorden. In eigentijdse termen wees hij op het kwaad in de mens aan de oorzaak van alle ellende.

Openbaring 13

Bovendien is er een strijd gaande is tussen de duivel en het volk van God zoals beschreven in Openbaring 13. Het is de duivel zelf die alles op alles zet om te voorkomen dat het Lam van God de wereld naar een goed einde brengt. Schilder verbond daarom de slagvelden met het Bijbelse spreken over hoe God het kwaad serieus neemt en met de hel als plaats van zijn afwezigheid. Zekerheid over de goede afloop ontleende hij dan ook niet aan Gods werkzaamheid aan de menselijke ziel of een doorbreken van het Koninkrijk in déze wereld, maar aan de belofte van de komst van God. Alleen de schok van dat ingrijpen zal alles ten goede keren.

Voor wie Nederlands leest is Schilders werk online vrij toegankelijk. Alleen denken mensen, voor zover ze hem nog kennen, vooral aan de manier waarop zijn felle spreken over goed en kwaad later in zijn leven resulteerde in kerkelijke conflicten. Maar er is meer.

profetisch

Op momenten dat het ertoe deed – in en na de Eerste Wereldoorlog, tegen de NSB, en in 1940 tegen de Duitse bezetter – wist hij wat er gaande was profetisch te doorlichten. De durf waarmee hij Bijbel en actualiteit met elkaar verbond en vroeg waar zijn traditie concrete correctie verdiende nu alles er ineens anders uitzag, blijft inspireren.

Koert van Bekkum schrijft dit artikel als lid van de onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.