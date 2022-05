Het is goed dat werkgevers ervaren dat arbeidskrachten schaars zijn

In het debat over verruiming van de arbeidsmigratie wordt vergeten dat werkgevers en uitzendbureaus er de vruchten van plukken, terwijl de negatieve gevolgen worden afgewenteld op de samenleving.

Werknemers uit Polen en Letland werken op de aspergevelden in het Limburgse Helden. Arbeiders uit de Europese Unie werken inmiddels vijftien jaar in Nederland. 'Maar niemand stond stil bij dit jubileum.' (beeld anp / Koen Suyk)

Op 1 mei kon het bedrijfsleven het succes vieren van vijftien jaar EU-arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa. Zo’n half miljoen EU-werknemers (van wie 400.000 uit Midden- en Oost-Europa) werken nu in Nederland. Maar niemand stond stil bij dit jubileum.

Zou dat komen omdat arbeidsmigratie inmiddels gepaard gaat met veel ongenoegen bij burgers en gemeenten? En doordat landelijke bestuurders vooral machteloosheid tonen bij het terugdringen van kwalijke bijverschijnselen, zoals illegale huisvesting en ‘verkamering’, en uitbuiting door malafide bedrijven en uitzendorganisaties?

De risico’s hierop werden al voor de openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt per 1 mei 2007 benoemd in debatten in de Tweede Kamer. Sindsdien heeft het aan deba..

