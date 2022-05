Dringt het door?

De column van Bram van der Beek over Gods natuur is mij uit het hart gegrepen. We leven in het antropoceen, zoals in een eerder artikel in het Nederlands Dagblad is beschreven: alles draait om de mens en zijn welvaart en welzijn en winstmaximalisatie, al gaat dat ten koste van het uitsterven van medeschepselen. Wanneer gaat het tot de gemiddelde Nederlander en kerkganger doordringen? Of negeren we zulke artikelen om door te kunnen feesten?