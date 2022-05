Wachten, wachten, nog even geduld

Je belt met een klantenservice en komt in de wachtstand. Als het lang duurt, is het om gek van te worden. Ook bij de overheid zaten de laatste tijd veel onderwerpen in de ‘wachtstand’. Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen gebruikt dat woord in zijn jaarverslag over 2021, dat hij deze week aanbood aan de Tweede Kamer. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door ‘demissionaire stilte en bestuurlijke introspectie’, schrijft Van Zutphen. Ofwel: liefst één jaar lang werd Nederland geregeerd door een grotendeels vleugellam – want afgetreden – kabinet, en de kabinetsformatie werd stevig gehinderd door onderling wantrouwen.

In misschien wel de meest gekmakende wachtstand zaten de slachtoffers van de toeslagenaffaire, en dan zeker de ouders die ook nog hun kinderen uit huis geplaatst zagen worden. Dat zijn er nogal wat. Woensdag kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met nieuwe cijfers. In de periode 2015-2021 zijn 1675 kinderen uit gezinnen die gedupeerd werden door de toeslagenaffaire, uit huis geplaatst. Dat aantal is hoger dan eerder werd gemeld, maar nog steeds is onzeker of wel alle kinderen uit deze groep goed in beeld zijn. Ook is niet duidelijk of kinderen uit deze gezinnen gemiddeld vaker uit huis werden geplaatst. Dat wordt de komende maanden verder onderzocht. Honderden kinderen uit deze groep zijn nog steeds uit huis geplaatst.

Dat er nog ve..

