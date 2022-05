Het verzekeren van vrede en recht begint en eindigt bij onszelf

Het Vredespaleis in Den Haag waar het Internationaal Gerechtshof haar zittingen houdt. Het is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties (beeld anp / Remko de Waal)

‘Recht en vrede begroeten elkaar met een kus’, was het visioen van de psalmist (Psalm 85 vers 10b). Recht omvat compassie in het begrip van de Hebreeuwse Bijbel. Compassie in het bijzonder jegens degenen die onderdrukt zijn (Psalm 146 vers 7-9). Vrede duidt op een gezegend leven in gemeenschap met God, mensen en natuur.

Maar wie denkt dat met tweeduizend jaar verbreiding van het christendom oorlog steeds minder werd geaccepteerd, komt bedrogen uit. Lange tijd werd oorlog gezien als een juridisch normale toestand in de verhoudingen tussen staten, naast vrede en neutraliteit. Die tijd is voorbij: de volgens het recht vereiste toestand van de relaties tussen staten is zeker sinds de Tweede Wereldoorlog geweldloos. Maar de realiteit heeft daa..

