Denk na Titus Brandsma ook eens aan de protestantse heiligen

Zondag werd in Rome de Nederlandse priester Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard. Eerder was hij als martelaar erkend vanwege zijn verzet in de Tweede wereldoorlog en zijn dood in Dachau. Waarom zijn de gereformeerde kerken de martelaren vergeten? Voor kerkvader Augustinus was het heel normaal op de gedenkdag van een martelaar of martelares in de kerk het verhaal te lezen en er een preek aan te wijden. De vervolging van christenen was voorbij, maar de ‘geboortedag’ van de martelaren werd gevierd. De sterfdatum was de dag van hun geboorte tot nieuw leven.

Aan Titus Brandsma, rooms-katholiek heilige, zit het levens- en lijdensverhaal vast van een gereformeerd predikant. Hij heette Jo Kapteyn (1908-1942), predikant in Kralingscheveer,..

