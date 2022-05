Veel mensen met een laag inkomen zullen die energietoeslag nooit ontvangen

Het uitkeren van de energietoeslag door de gemeenten verloopt chaotisch. Niet alleen verschillen de voorwaarden per gemeente, het is ook nog eens te ingewikkeld georganiseerd.

Een medewerker van de FIXbrigade isoleert de buitendeur met tochtstrips. Het initiatief van duurzaamheidscentrum Jungle Amsterdam biedt mensen de mogelijkheid om met simpele oplossingen gratis of tegen een geringe vergoeding hun huis te laten isoleren en energie te besparen. (beeld anp / Sander Koning)

Het lijkt maar niet goed te lukken mensen met een lager inkomen te compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen. Eerst kwam het kabinet met de verlaging van de btw op energie van 21 procent naar 9 procent. Dat schot hagel scheelt alle huishoudens in Nederland het komend halfjaar eenmalig ongeveer 140 euro in de energierekening. In aanvulling daarop komt het kabinet met een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen.

Om ondoorgrondelijke redenen is de uitbetaling van die toeslag bij de gemeenten ondergebracht. Alle 344 gemeenten moeten nu zelf beleid hiervoor maken en een app bouwen op hun site waarmee inwoners via hun DigiD de toeslag kunnen aanvragen. Een soort bezigheidstherapie voor ambtenaren.

