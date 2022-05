Dit zijn de vijf ‘narratieven’ van burgers met wantrouwen naar overheid en instituties

Inwoners van het dorp Aijen zetten een schop in de dijk. Die dijk is volgens hen 40 centimeter hoger dan het Waterschap zou hebben aangegeven. (beeld anp)

‘De mensen verliezen het vertrouwen in de overheid en instituties.’ We kunnen het elke dag wel ergens horen of lezen. Net zoals overigens de tegenovergestelde bewering: ‘Nederlanders hebben nog steeds vertrouwen in de overheid.’ Beide beweringen zijn waar, afhankelijk van hoe en waar we kijken. Opvattingen van mensen kunnen variëren naar gelang het onderwerp en de stemming van de dag. Dat geldt des te meer voor ‘het vertrouwen in de democratische rechtsstaat’, omdat iedereen daar zijn eigen beelden bij heeft.

Daarom is het belangrijk om beter zicht te krijgen op wat mensen bedoelen als ze zeggen dat ze de overheid en instituties niet vertrouwen. We hebben vijftig Nederlanders met een gebrek aan vertrouwen hierover uitgebreid geïnterviewd...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .