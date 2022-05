Mijn mening: Arbeids-migratie is de oplossing voor ons tekort aan personeel

In de rubriek ‘Mijn Mening’ geven betrokken burgers iedere week hun mening over een actuele kwestie. Deze keer gaat het over arbeidsmigratie. ‘De makkelijkste oplossing voor ons personeelstekort.’

Geen krant ontvangen, bussen die niet rijden, maandenlange wachtlijsten bij kinderdagverblijven. Overal op de arbeidsmarkt is krapte: te weinig personeel voor al het werk dat gedaan moet worden. ‘Als wij in onze welvaart willen blijven voorzien, kunnen wij niet zonder arbeidsmigratie’, zei Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Maar de Arbeidsinspectie waarschuwt: meer arbeidsmigranten kunnen we in Nederland niet aan. Er zijn te weinig huizen, en er is teveel uitbuiting.

Enthousiasme

Mark Nikamp,

Buschauffeur

Arbeidsmigranten uit het noordwesten van Afrika halen, is de makkelijkste oplossing voor ons personeelstekort. Maar ook de slechtst denkbare oplossing. Er bestaat veel weerstand tegen mensen uit deze regio. Ze moeten onderda..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .