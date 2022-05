Word een dominee in de marge

De vraag voor een dominee is niet of hij wat tegen de kaders van zijn kerkverband heeft, maar of hij zich erdoor laat opsluiten. Zoek de verrijkende marge van de samenleving liever op.

‘Uit je comfortzone komen’ – het is een vast bestanddeel in de catechese van paus Franciscus. Al in zijn eerste generale audiëntie na zijn uitverkiezing gebruikte hij de term letterlijk. Telkens komt hij erop terug en meestal richt hij zich dan specifiek tot priesters. Waar je terechtkomt als je je comfortzone verlaat, is voor Franciscus evident: bij mensen in de marge van de samenleving. Als wijze zielzorger preekt de paus in de eerste persoon meervoud: ‘Wij sluiten onszelf vaak op in onze parochies, in onze theologische bewegingen, te midden van mensen die hetzelfde denken als wij.’ Ik denk dat deze woorden ook op ‘protestantse priesters’ betrekking hebben. Op predikanten dus.

opslui..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .