1 Het personeelstekort in sectoren die onze samenleving draaiende houden, zoals in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang, is een urgenter probleem dan in sectoren waar het tekort primair een rem op de economie betekent.

2 Het personeelstekort kan een natuurlijke rem zijn op een economie die alsmaar zou moeten groeien. Als vliegvakanties niet doorgaan vanwege tekort aan bagagepersoneel en de horeca de drukte niet aankan – hoe vervelend voor betrokkenen ook – betekent dat niet dat we onze eigen rijkdom en overvloed niet meer aankunnen.

3 Het personeelstekort nodigt uit tot een brede kijk op welvaart, d..

