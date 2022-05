Een pleidooi om elke morgen onze taal te ritualiseren

Welke woorden, welke taal neem je mee als je ’s morgens van huis vertrekt? Naar je werk, naar school, kerkdienst en kerkenraadsvergadering?

‘Andere woorden andere werelden’, ‘Wil je de wereld veranderen, begin dan bij de taal.’ Deze zinnen komen uit het in 2020 verschenen boek Taalkracht van Christien Brinkgreve.

We leven in een wereld vol mensen die ervan houden hun mening te uiten. Volgens verschillende onderzoeken gebruikt een volwassene ongeveer zestienduizend woorden per dag. Als je dit getal vermenigvuldigt met zeventig jaar kom je uit op bijna 409 miljoen woorden die wij tijdens ons leven gebruiken. Vandaar mijn voorstel de taal te ritualiseren.

Dat ritueel gaat als volgt: elke morgen nodig ik negen medereizigers uit om m..

