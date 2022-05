Oorlogsbelasting voor bedrijven is een goed idee

Sterk gestegen olie- en gasprijzen zorgen voor forse winsten bij de BP's van deze wereld. Hoe eerlijk is het om zo te verdienen aan een oorlog in Oekraïne? (beeld anp / Ramon van Flymen)

Zelden zijn de zeven vooraanstaande industriële staten (de G7: Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) zo eensgezind en royaal als tijdens de oorlog in Oekraïne. Als de miljarden niet aan wapens voor Zelenski worden besteed dan wel aan energietoeslagen. Alleen staat er nooit iemand op die zegt waar dat geld vandaan moet worden gehaald.

Alleen in België durven sommigen nog een radicaal idee te lanceren. De in Nederland eveneens bekende econoom Paul de Grauwe wil erfenissen van de rijken 100 procent belasten, zodat iedereen tenminste bij de geboorte weer gelijk is.

Conner Rousseau van de sociaal-democratische politieke partij Vooruit is daar nu een van de grootste pleitbezorgers van de inv..

