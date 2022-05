Het is mooi maar ook lastig dat er in de zorg steeds meer kan

In de 32 jaar dat ik in een ziekenhuis heb gewerkt, leerde ik dit: er kan veel in korte tijd, er is aandacht voor de héle mens en de sociale en communicatieve vaardigheden zijn beter geworden. Maar ik vraag me wel af: hoe blijven de verpleegkundigen en artsen fit?

Binnenkort ga ik met pensioen, dan neem ik afscheid van het ziekenhuis en de interne vakgroep waartoe ik behoor. Wat is er in de gezondheids- en ziekenhuiszorg veranderd in de loop der jaren en wat niet?

Verwacht van mij geen uitvoerige beschouwingen meer over de kosten in de zorg, de Haagse kaasstolp, de coronapandemie of een tekort aan bedden op de intensive care. Daar verandert weinig aan. Een van m’n eerste bijdragen in het Nederlands Dagblad, inmiddels bijna dertig jaar geleden, ging over de onstuimige groei van de zorgkosten.

Daarop schreef hoofdredacteur J.P. (Jurn) de Vries een fraai commentaar onder de kop: Simons in de rol van Heracles (Hans Simons was destijds staatssecretaris gezondheidszorg). De Griekse halfgod Heracles ..

