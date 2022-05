Onze aandacht gaat stuk. Het is tijd in opstand te komen, want zonder aandacht geen samenleving

En het wordt steeds erger. Ging je vroeger met je ogen even terug naar het begin van een alinea om er nogmaals van te genieten, nu is dat uit noodzaak, om de tekst te begrijpen. Dat zorgt voor wrevel en onbehagen, een vage onrust: is er een weg terug? Kan ik nog terug, naar die enorme concentratie van ‘vroeger’, van twintig jaar geleden, toen de telefoon nog niet zo overheersend aanwezig was? En wat zou er dan moeten gebeuren? Hoe herover je die rust en concentratie van ‘vroeger’? Wat heb je ervoor over? Wordt het eigenlijk niet gewoon tijd voor een paar radicale keuzes?

Het heeft beslist voordelen dat iedereen nu altijd met iedereen in verbinding staat, een smartphone onder handbereik. Denk aan grootouders die gezellig Wordfeuden m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .