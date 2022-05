Het uitgangspunt in het interview met Cor Hoogerwerf (ND 7 mei) is dat Paulus volgens de traditionele uitleg de man neerzet als bovengeschikt aan de vrouw. Immers: hij is het hoofd. Het is strijden tegen windmolens als je zo spreekt. Hoofd is: jezelf als man overgeven, zoals Christus (ons Hoofd) zichzelf voor ons gegeven heeft. Je verantwoordelijkheid nemen, herder zijn, met je leven instaan voor de ander. Kortsluiting ontstaat wanneer je de Bijbel leest vanuit competitie. Maar de Bijbel heeft het over liefde, die zichzelf opoffert. Dat is een andere categorie.