Blijf journalistieke moed tonen, om net als Titus Brandsma een bron van hoop en inspiratie te zijn

'Titus Brandsma is voor mij een toonaangevende verdediger van mensenrechten die tot op de dag van vandaag mensen wereldwijd weet te inspireren in onze strijd tegen het gif van desinformatie, leugens en nepnieuws', zei de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie vandaag tijdens een symposium dat in Rome werd georganiseerd vanwege de heiligverklaring van Brandsma op zondag 15 mei.

(beeld PAOLO GALOSI)