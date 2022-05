Gods natuur, maar de mens heeft het karakter van een plaag

Het eerste artikeltje dat ik ooit publiceerde, in het blad Op weg van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, ging over ‘Natuurbescherming’. Nu de crises zich opstapelen, nam ik dat oude artikeltje nog eens uit de map. Wat mij opviel, was hoe weinig er veranderd is sinds 1970. Er zijn alleen problemen bij gekomen. Wat mij ook opviel is dat mijn sombere voorspelling dat er in 2000 een dode lente zou zijn, niet is uitgekomen. Niet dat die niet dreigt, maar processen in de natuur gaan langzamer dan mensenlevens duren. Des te meer zaak om er alert op te zijn. Het viel verder op dat ik veel cynischer ben geworden. Toen, na de jaren zestig, hoopten we nog op verandering. Na vijftig jaar heb ik niet zoveel verwachting van een omkeer ten g..

