Zoek naar verloren vroomheid en een beetje naïviteit in de kerk

Het streven om kerk te zijn op zo’n manier dat mensen erdoor meegenomen worden in het spoor van het geloof, dreigt soms het authentieke op God gerichte leven naar de achtergrond te dringen. Dan verliest de kerk haar hart. Een pleidooi voor een tweede naïviteit in het geloofsleven.

Soms denk ik het te voelen, dat de kerk waaruit het leven met God verdwenen is in al het verlangen om mensen met diezelfde God in relatie te brengen.

Ik ben iets kwijt, realiseerde ik me bij het zien en horen van het ongecompliceerde enthousiasme waarmee een tamelijk jong meisje de zang begeleidde in een jeugddienst ergens op de biblebelt waar ik een tijdje geleden voorging. Bij alle verschillen met de kerkelijke cultuur waarin ikzelf opgroeide - psalmen in plaats van opwekking, orgel in plaats van band - meende ik een pure op-God-gerichtheid te zien. Ik herinner het me, maar beleef het moeilijk meer zo beleef en vaak voelt het zelfs een beetje passé.

Nu kan ik allerlei persoonlijke factoren noemen die daar een rol in spelen. Allereerst hoort het simpelweg bij het vak van dominee om bij veel dingen die je voor Gods aangezicht doet ook oog te hebben voor het effect ervan op anderen. Daa..

