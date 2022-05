Marvel-wereld zit vol tragiek en geweld

Mijn zoon is Marvel-fan en dus zaten wij op de eerste dag dat het kon in de bioscoop om de nieuwe Marvel-film ‘Doctor Strange in the multiverse of madness’ te zien. Docter Strange, die al in eerdere Marvel-films voorkwam, beschermt een meisje dat door verschillende universums blijkt te kunnen reizen: America Chavez. Als hij probeert haar te beschermen, blijkt Wanda Maximoff (ook een oude bekende) geen bondgenoot maar een geduchte tegenstander: de Scarlet Witch.

De Marvel-strips brengen je in een intrigerende wereld. De films zijn gebaseerd op meer dan vierduizend Marvel-strips - tal van verhalen die op zichzelf al ingewikkeld zijn en dan ook nog met elkaar verbonden zijn. Science fiction, fantasie, horror en actie komen bij elkaar, met superhelden uit alle windstreken, goden, heksen, zombies en buitenaardse wezens. En zo complex als de verhalen, zo complex is ook de wereld van Marvel. Wetenschap en supermoderne wapens, magische krachten en Germaanse goden, reizen tussen planeten en verschillende parallelle universums dragen hieraan bij. Saai is het in elk geval niet.

In de Marvel-films wordt veel gevochten en er gaat veel kapot. De strijd tussen goed en kwaad krijgt steeds weer een nieuwe episode, al zijn het meestal wel de superhelden die winnen. Dat geweld is nodig, want het is de enige manier om het kwaad te verslaan. Ook al zijn geweld en strijd meer in beeld, de harmonie van de vrede lokt – denk aan het geluk van een liefdesrelatie (doctor Strange en Christine Palmer in de film) of van een gezin (Wanda Maximoff wil graag bij haar twee kinderen zijn). Maar dit geluk wordt door doctor Strange niet bereikt en Wanda’s pogingen om een wereld te creëren waarin zij met twee kinderen gelukkig is, lopen vast. Voor Wanda in haar hoedanigheid als Scarlett Witch is moedergeluk niet maakbaar, ondanks al haar magische krachten. Ze zoekt juist kwade en destructieve krachten op, die echter leiden tot haar val.

Opvallend detail: aan het slot is de Scarlett Witch niet alleen maar slecht. Bestaat er wel puur goed of puur kwaad in deze verhalen? Een wereld dus vol tragiek en geweld, maar ook vol avontuur en verrassing.

Het publiek in de bioscoop was bijna helemaal jonger dan dertig.

Opeens vroeg ik me af: hoe is Jezus Christus Heer van deze jongeren? Grote kans dat, wanneer je fan bent van Marvel-films, het tragische en avontuurlijke wereldbeeld van deze films je eigen wereldbeeld beïnvloedt. Waar in de theologie van 30-plussers geweldloosheid een thema is en een geweldloze visie op het kruis van Jezus Christus ontwikkeld wordt, is in de Marvel-films geweld standaard. Tegenover de avontuurlijke en steeds weer verrassende films van Marvel steken de schoonheid van Gods schepping en de rust van een kerkdienst bleekjes en saai af. De bijbelse verhalen breken met het tragische wereldbeeld van het Oude Oosten en laten het licht van Gods goedheid schijnen. Marvel laat dat tragische wereldbeeld herleven. In de diepe worsteling met onszelf staan we allemaal voor de geestelijke uitdaging om te leren hier en nu te leven met wie wij zelf zijn en met God. De stem van God – de meest belangrijke – blijkt de stem te zijn waar we het gemakkelijkst aan voorbij leven. Ik denk dat Marvel-films je spirituele ontvankelijkheid niet vergroten.

Het bemoedigt me dat de drie grote Duitse theologen van de tweede helft van de twintigste eeuw allemaal later tot geloof gekomen zijn en niet opgegroeid in een christelijk gezin. Jürgen Moltmann kwam tot geloof in krijgsgevangenschap, als Duits soldaat na de tweede wereldoorlog. Wolfhart Pannenberg zag als zestienjarige jongen een intens licht, werd daardoor religieus, en kwam via een rationele zoektocht tot geloof in de Opgestane. Eberhard Jüngel ontdekte in de toenmalige DDR dat de kerk de enige plaats was waar de waarheid werd gesproken. Liefde, licht en waarheid braken krachtig door in de levens van deze jongeren. Ik ben erg benieuwd wie de theologen zijn die God nu aan het voorbereiden is: jongeren die nu nog leven in een Marvel-wereld vol tragiek en geweld. Hoe zullen zij woorden geven aan de betekenis van Christus voor hun leven?

Hans Burger is universitair hoofddocent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij schrijft dit blog als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.