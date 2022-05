Verguis de eigen rol van de paus niet als hij over Oekraïne spreekt

De rol van bruggenbouwer in de oorlog wordt paus Franciscus niet in dank afgenomen. Hij volgt een andere logica, met een eigen, waardevolle kracht.

Paus Franciscus bekleedt het ambt van ‘hoogste bruggenbouwer’ (pontifex maximus). Hij kiest ervoor solidair te zijn met de slachtoffers die aan de verwoeste oever staan, maar daarbij ook de versteende oever niet uit het oog te verliezen. Ondanks de misdaad die tegen het Oekraïense volk wordt gepleegd, wil hij blijven praten vanuit zijn ‘priesterlijk werk’, zoals hij vorige week in een interview zei dat heel wat stof doet opwaaien. Je zou die rol ook profetisch kunnen noemen, want hij stelt radicale vragen. Waarom kon die ene oever versteend raken? Wat zou er – naast de waanzin van enkelen – aan bijgedragen kunnen hebben dat in Rusland deze ideologie kon ontstaan die tot een catastrofe wordt? Leidt tegengeweld niet per definitie tot meer ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .