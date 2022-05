Scholen, schrap woorden als diversiteit en inclusie uit uw ‘missie’

Leerlingen van Nassau College (locatie Penta) in Assen hijsen de regenboogvlag in kader van Paarse Vrijdag. (beeld anp / Marcel J. de Jong)

Een ouder of opvoeder die op zoek gaat naar een school voor zijn kind krijgt vaak teksten te lezen als: ‘De school staat voor inclusie en diversiteit, niemand wordt uitgesloten maar geaccepteerd, onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Alle leerlingen krijgen dezelfde kansen ongeacht hun uiterlijke kenmerken, gedragskenmerken of achtergrond. Leerlingen moeten zich actief voorbereiden op deze dynamische wereld. De wereld stopt niet bij het schoolplein. Want het is essentieel om kinderen en jongeren voor te bereiden op de diversiteit van de samenleving en dat ze leren inzien dat inclusie en diversiteit de samenleving kleurt en niet bedreigt.’ (Burgerschap in de klas, 2022, van Anja Sinnige en Tamme Spoelstra).

Deze laatste zin, die ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .