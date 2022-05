Olieboycot is onzeker experiment

Archiefbeeld van een ijsbestendig oliereservoir op een scheepswerf aan de Kaspische Zee, waar Rusland via het bedrijf Lukoil olie uit wint. (beeld afp / Mikhail Mordasov)

Na ruim twee maanden van aarzelen, individuele sancties, economische vergeldingen en diplomatieke maatregelen lijkt Europa eindelijk de Russische oorlogsmachine van Vladimir Poetin aan te willen pakken. De Europese Commissie wil dat de EU nog dit jaar stopt met het importeren van Russische olie en afgeleide producten. Het is de zwaarste economische sanctie tot nog toe als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne.

Een maatregel die niet alleen Rusland maar ook de EU hard zal kunnen raken. Volgens de data van de BP Statistical Review of World Energy is Europa de grootste koper van Russische ruwe olie. De Russen verkochten in 2020 138 miljoen ton olie aan Europa, van hun totale 260 miljoen ton. Europa, dat bijna al zijn ruwe o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .