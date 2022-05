Pak de blasfemiewetgeving aan in Pakistan. Het is een verkapt doodsvonnis

De omstreden blasfemiewetgeving in Pakistan, bedoeld om een pure islam na te streven, verwordt tot een politiek pressiemiddel. Dat biedt een kans om via de weg van internationale druk deze muur omver te trekken.

Het is 75 jaar geleden dat Pakistan werd gevormd. Dit is het eerste land ter wereld dat onder het mom van religie is gevestigd en dat zijn naam heeft ontvangen onder diezelfde religieuze ideologie, namelijk Pakistan.

Pakistan is eigenlijk een combinatie van de woorden Pak en Stan. Pak betekent ‘puur’ en stan betekent ‘plaats’. De letterlijke vertaling daarvan is dus ‘pure plaats’. Dat wil zeggen, de plaats van pure moslims. Het land moet daarom gezuiverd worden van allen die daar niet in passen. Dit proces van zuiveren is al meer dan 75 jaar aan de gang. Interessant is dat iedereen, van staatsinstellingen tot politieke partijen, in dit proces een rol hebben gespeeld.

Waarom is de noodzaak om het land voor honderd procent islamitisch te mak..

