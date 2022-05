Kerkelijk kiezen of delen

Hoe ga je in de kerk om met verschillen van inzicht? Niet alleen de synode van de CGK worstelt daarmee. Een wonder op het zendingsveld leert hoe het ook kan gaan.

Dit is een van de foto's die Anneke Prins-van Veelen in 1983 van de bewuste vergadering op het zendingsveld heeft gemaakt en bewaard.

De beslissing van de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken over de vrouw in het ambt (Nederlands Dagblad, 23 april) deed mij terugdenken aan een gebeurtenis op het zendingsveld in Zuid-Afrika, september 1983. Soms is het beter geen besluit dan een beladen besluit te nemen.

Er wordt een kerkendag gehouden over de zo belangrijke zaak van het kerkuniform, een afvaardiging van de zendende kerk uit Kampen is erbij. Er zijn veertig vrouwen-afgevaardigden en veertien mannen aanwezig, inclusief de zendelingen en de evangelisten.

Van de broeder die tot dagvoorzitter wordt gekozen, wordt gezegd dat hij weliswaar niet zo’n goede voorzitter is maar dat hij zo als oudste geëerd wordt. Later zal blijken dat hij juist door zijn bescheiden, wat ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .