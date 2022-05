Schakel bij hulp in Afrika zoveel mogelijk lokale mensen en organisaties in

Overal in Afrika heerst desillusie over het werk en nut van hulporganisaties, zo beschreef Annegina Randewijk haar ervaringen op het continent. De sector is zich daar zeer van bewust.

De Wereldbank berekende 'dat over de afgelopen vijfentwintig jaar meer dan een miljard mensen uit de armoede zijn geraakt. Zonder de cruciale inzet van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking was dit aantal lager geweest.' (beeld afp / Michele Spatari)

In haar buitenlandanalyse schreef Annegina Randewijk dat ontwikkelingssamenwerking in Afrika niet goed aansluit bij de noden van de inwoners (Nederlands Dagblad, 30 april). Dat zou veel ‘witte olifanten’ hebben opgeleverd: goedbedoelde projecten die de lokale bevolking onder de streep niets opleveren. Wij zijn blij met haar betrokkenheid bij de mensen van dit continent en het werk van hulporganisaties. Het inspireert tot nadenken over de beste manier van werken als (christelijke) hulporganisaties en zet dit op scherp. In de analyse lijkt het echter alsof de misma..

