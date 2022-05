Pim Fortuyn, messias van de geëmancipeerde emotie

Twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn zijn tv-programma’s over hem opvallend populair onder jongeren. Zij zien in hem een voorloper van hun eigen leven, dat vooral draait om zelfverwerkelijking en identiteit.

Pim Fortuyn was een eenling, een eenzame eenling, een homoseksuele eenzame eenling. Op zoek naar bezieling, verbondenheid en erkenning. Voor zichzelf en de verlichte natie. Daarom schreef hij in de jaren negentig het boek De verweesde samenleving. Daarom ook werd hij van marxist een ultra-katholiek, en voerde hij Maria op als nieuwe moeder van de natie. Dan wilde hij zelf wel de vader spelen. ‘Waar visie ontbreekt, komt het volk om’, zo sprak hij, zoals zijn gereformeerde voorbeeld Den Uyl dat in 1973 het had gezegd.

Maar Fortuyn was een babyboomer. Zijn droom was daarom niet het collectief maar het zichzelf verwerkelijkende individu, ook in seksueel opzicht. Dat herkent nu de regenbooggeneratie. Politieke partijen waren niet meer nodig, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .