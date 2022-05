‘Ze hebben hem neergeschoten’ – het is de enige keer dat ik beroepshalve heb gehuild

Pim Fortuyn bediende – net als veel imitaties na hem – het grootkapitaal, door kansarmen een leeg worstenvelletje voor te houden: je mag zeggen wat je denkt. Of het waar is en samenhangend, dat doet er minder toe. En journalistiek die naar de feiten zoekt? Niet nodig, mensen, schrijft Sjirk Kuijper.

Die maandagavond zou Pim Fortuyn vanuit Hilversum linea recta naar Leeuwarden rijden voor een ontmoeting met Friese ondernemers. En ik zou er bij zijn, als verslaggever van het Friesch Dagblad. Tijdens het eten belde de hoofdredacteur, op onze vaste huistelefoon. ‘Ze hebben hem neergeschoten ...’ – hij begon te huilen en hing op. Ik zette de radio aan.

Toen hij opnieuw belde, was ik zelf te geëmotioneerd om terug te praten. Vervolgens toch naar Leeuwarden, met de radio aan. Daar volgden we op de redactie tot middernacht het nieuws, via dat ene televisietoestel (dat ik thuis niet had).

Voor zover ik me kan herinneren is dit de enige keer in m’n leven dat ik beroepshalve heb gehuild – en ik wist niet eens precies waarom. Er was een oms..

