Wel verzoening door voldoening

Kees Haak doet naar aanleiding van een ND-artikel over mijn boek Jezus’ kruisdood in beeld de boude bewering dat ik zou ontkennen dat er dogmatische formuleringen over verzoening bestaan (ND, 2 mei). Die zijn er zeker. Maar hij verwart dogmatische formuleringen met een officieel door de kerk op een concilie vastgesteld dogma met betrekking tot verzoening. Wat ik schrijf, is dat dit laatste nooit is gebeurd, zoals dat wel is gebeurd met de leer van de Drie-eenheid en de tweenaturenleer van Christus. Dat er in belijdenisgeschriften wel allerlei dogmatische formuleringen voorkomen is evident. Dat zijn ook de geschriften die Haak noemt, maar dat zijn belijdenisgeschriften en is geen conciliebesluit. Verder suggereert hij dat ik het juridische aspect van Christus’ lijden verwaarloos. Onder meer mijn boek De straf die ons de vrede aanbrengt bewijst het tegendeel. Daar verdedig ik verzoening door voldoening.