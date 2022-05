Verdiend eremetaal

Sjirk Kuijper betoogt dat afzwaaiende raads- en Statenleden geen koninklijke onderscheiding verdienen (ND, 30 april). Het ‘eremetaal’ zouden ze moeten laten aan ‘de echte onbaatzuchtigen’. Twee dingen storen mij in dit betoog. Allereerst het gemak waarmee Kamer, raads- en Statenleden op één hoop worden gegooid. Kamerleden zijn, net als ministers, wethouders en gedeputeerden, beroepspolitici die een prima vergoeding krijgen voor hun werk. Voor raads- en Statenleden is dat een ander verhaal. Veelal krijgen ze een vergoeding van circa duizend euro per maand waarvoor ze zeker vijftien uur per week in touw zijn. Een krantenwijk levert meer geld en respect op. Dat brengt mij op het tweede. Een lintje is een blijk van maatschappelijke waardering. Lokale en provinciale volksvertegenwoordigers zijn de dragers en hoeders van onze democratie. Elders in Europa zien we wat er verloren gaat als democratie en vrijheid teloorgaan. De kampioenen van onze democratische rechtsstaat verdienen het ‘eremetaal’ dubbel en dwars!