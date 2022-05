Vormgeven aan 4 en 5 mei: ‘Hopelijk blijven we alert op de kwetsbaarheid van de vrijheid’

Door de oorlog in Oekraïne komt onze vrijheid in een ander licht te staan. We realiseren ons dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Heeft dat ook gevolgen voor hoe op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht worden? En voor de manier waarop we op 5 mei onze vrijheid vieren?

Saxofoon

Rineke de Wit,

zangeres

Tijdens dodenherdenking 2020 zaten we in strenge lockdown. Stipt om acht uur speelde ik in onze tuin gelijktijdig met de trompettist twee straten verderop het taptoe-signaal op mijn saxofoon. Het geluid echode indrukwekkend door de wijk. Die ervaring zal ik nooit vergeten. Ik zet mijn muzikale talent graag in om de boodschap van herdenken en vieren kracht bij te zetten. Normaal gesproken treed ik ieder jaar wel ergens op. Binnen, buiten, in een kerk. Het is belangrijk dat we herdenking en vrijheid overal blijven ondersteunen met creativiteit en geluid. Zodat we niet vergeten.

Elke dag

Bert Mollema,

teamleider bovenbouw havo

De jaarlijkse traditie van gedenken en vieren heeft voor mij waarde, ma..

