De overwinningszege van Macron houdt Nederlandse politici een spiegel voor

De uitslag van de Franse presidentsverkiezingen laat de groeiende kloof in de samenleving zien. Wat mensen belangrijk vinden in een politicus, komt bijna in geen enkele persoon samen.

Emmanuel Macron kreeg de meeste stemmen in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Veel mensen kwamen echter niet opdagen of stemden blanco. Hieruit zijn lessen te trekken; ook voor de Nederlandse politiek. (beeld epa / Guillaume Horcajuelo)

Alles kwam terug in de strijd om het presidentschap in Frankrijk. De macht van het Élysée versus de stem van het volk. De uitdager en de gevestigde naam. Hart en ratio. Uiteindelijk kreeg Emmanuel Macron de meeste stemmen in de tweede ronde. Veel mensen kwamen echter niet opdagen of stemden blanco. Hieruit zijn lessen te trekken; ook voor de Nederlandse politiek.

Het kiesstelsel van twee rondes is in de vorige eeuw door president Charles de Gaulle (1890-1970) bedacht om te voorkomen dat extreme partijen aan de macht komen. In de eerste ronde stemmen de Fransen op de partij van hun voorkeur, met het hart, en in de tweede ronde strategisch, meer rationeel. Daardoor verliezen de flanken altijd; maar dat kan snel omslaan als het klimaat daar ..

