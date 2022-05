Ik ben er voor dat alleen predikanten sacramenten mogen bedienen

Woord en sacramenten zijn in de gereformeerde traditie aan elkaar verbonden.

1 In de klassiek-gereformeerde formulieren voor bevestiging van ambtsdragers staat dat predikanten en ouderlingen gelijkwaardig zijn als het gaat om het bestuur van de gemeente. Liturgisch is de rol wel anders: de predikant bedient het Woord en de sacramenten. Deze koppeling is wezenlijk voor de gereformeerde traditie.

2 Dat prediking aan het ambt van predikant wordt toebedeeld, laat zien dat gehecht wordt aan de grondige voorbereiding van de verkondiging. Dat ook de sacramentsbediening aan de predikant wordt toebedeeld, laat zien dat liturgische vorming wezenlijk en noodzakelijk is voor het bedienen van doop en avondmaal.

3 &n..

