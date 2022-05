De macht en onmacht van kleine verhalen in de oorlogsherinnering

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van een oorlog die 77 jaar geleden ten einde liep. Nog geen 2000 kilometer hiervandaan woedt nu opnieuw een oorlog. De betrokkenen destijds waren, net als de betrokkenen nu, gewone mensen zoals u en ik. Mensen bij wie een overkoepelend verhaal over conflicten, zoals wetenschappers of politici dat vertellen, vaak minder beklijft dan de belevenissen van mensen die direct bij conflicten betrokken zijn. Mensen hun lotgevallen horen delen, horen hoe ze telkens opnieuw behoedzaam en behendig hun koers uitzetten dwars door moeilijke tijden heen, kan troosten en verbinden. Nog steeds raken persoonlijke getuigenissen, heet van de naald, ons het meest.

Het onder de aandacht brengen van die persoonlijke verhalen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .