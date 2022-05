Paulus adviseert geen herverkaveling of duidelijke afgrenzing maar vraagt: Is Christus gedeeld?

Volgende week komt de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken opnieuw bijeen, nu voor de laatste zittingsweek van deze kerkvergadering die bijna drie jaar geleden werd geopend. Op de agenda staat de ‘impasse’, zoals de synode dat noemt, in de verhouding tot andere kerken. Opnieuw liggen er twee rapporten die hemelsbreed van elkaar verschillen. Die verdeeldheid is juist rondom het thema kerkelijke eenheid wrang te noemen. De meerderheid van de commissie die dit probleem heeft bestudeerd, stelt voor om kerkelijke contacten te laten bepalen door de besluiten die de CGK-synode eerder nam over vrouwelijke ambtsdragers en homoseksualiteit. Als de synode daarin meebeweegt, komen christelijke gereformeerde kerken die samenwerken met andere kerken onder druk te staan en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken worden meer op afstand gezet. En eerlijk is eerlijk: het is ook lastig om in een razendsnel veranderd kerkelijk landschap positie te bepalen en de ontwikkelingen in de genoemde kerken zijn heel snel gegaan.

verdraagzaamheid

In een mondeling advies op de synode rondom deze kwestie citeerde ik dominee J.H. Velema, die eind december 1967 in het kerkelijk blad De Wekker schreef: ‘De moeilijkheden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben ons opmerkzaam gemaakt op een bepaalde trek in ons kerkelijk leven, waar we dankbaar voor mogen zijn. Anders dan in genoemde kerken, waar schorsingen en buiten-het-kerkverband-plaatsen niet van de lucht zijn, denken wij er niet aan bij alle verschillen, die er geweest zijn en die latent aanwezig zijn, elkaar op deze wijze te raken. Ons kerkelijk leven wordt gekenmerkt door een grote mate van verdraagzaamheid.’ Ruim vijftig jaar later is die verdraagzaamheid ver te zoeken.

‘Paulus roept niet op tot herverkaveling maar vraagt: Is Christus gedeeld?’

vernieuwing

Wat te doen? Wie in een impasse terecht komt, moet omkeren. In de kerk spreken we van bekering, ofwel wat Romeinen 12 vers 2 noemt: vernieuwd worden in je denken. Paulus komt daarop in verband met een oproep aan de Romeinen om zich als een levend offer aan God toe te wijden. Door de vernieuwing van denken zullen ze kunnen onderscheiden wat de wil van God is. Kenmerkend daarvoor is niet de beslistheid, de glasheldere duidelijkheid, maar juist de bescheidenheid, jezelf niet hoger aanslaan dan je kunt verantwoorden (Romeinen 12 vers 3). De maat van het geloof, dat aan allen gegeven is, is bepalend. En zo komt Paulus ook op de kerk, ‘wij zijn samen één lichaam in Christus’ (Romeinen 12 vers 5), en de verschillen zijn er om elkaar te dienen. Dus niet om elkaar op afstand te houden.

In een paar verzen brengt Paulus diepgang aan en geeft hij hierin christelijke wijsheid mee waarmee je diverse synodes lang vooruit kunt. In de synode werd een paar keer de vraag naar het Schriftgezag op tafel gelegd. Daarmee wordt dan bedoeld dat dit gezag bij anderen wordt bedreigd, terwijl men zelf het Schriftgezag hoog houdt. Maar als het gezag van de Schrift iets betekent, dan toch zeker ook dat Paulus’ woord dat je eerst naar jezelf kijkt voordat je een ander bekritiseert.

weg uit impasse

Het komt eropaan in ons spreken over de kerk de toonhoogte van het bijbels spreken niet los te laten als we bestuurlijk concrete beslissingen moeten nemen. Wat nogal eens gebeurt, is dat de ‘waarheid’ tegen de ‘eenheid’ in stelling wordt gebracht. De eenheid mag niet ten koste gaan van de waarheid, zegt men dan. Maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar: voor Paulus was het ondenkbaar om waarheid te bewaren zonder de eenheid van het ene lichaam van Christus. In de gemeente van Korinthe was er sprake van groeperingen: de een hoort bij Paulus, de ander ziet meer in Apollos of juist Petrus. Paulus adviseert geen herstructurering, herverkaveling of duidelijke afgrenzing, maar stelt de retorische vraag: ‘Is Christus gedeeld?’ (1 Korintiërs 1 vers 3). Het antwoord op die retorische vraag lost niet als bij toverslag alle vragen op, maar wijst wel een weg uit de impasse.

Toen de vergadering van apostelen in Jeruzalem een moedig besluit genomen had om de christenen uit de heidenen niet de complete Joodse wet te laten houden, werd dat besluit verheugd ontvangen vanwege de bemoedigende inhoud (Handelingen 15 vers 31). Kerkelijk Nederland kan wel een bemoediging gebruiken.

De auteur is hoogleraar systematische theologie. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.