Mag je als arme een brood stelen? De wijkagent staat voor een dilemma

Mag iemand die in armoede leeft een brood stelen? Die vraag hield Nederland in 1996 bezig, op aangeven van een bisschop. Een wijkagent stuit op hetzelfde dilemma.

Bisschop Tiny Muskens zei in 1996: 'De katholieke moraal rechtvaardigt het stelen van een brood door iemand die in armoede verkeert.’Â

'De katholieke moraal rechtvaardigt het stelen van een brood door iemand die in armoede verkeert.' Toen Tiny Muskens, de bisschop van Breda, dit op 2 oktober 1996 zei in het VPRO-programma Veldpost, stond het land op zijn achterste benen.

‘Bisschop zet aan tot stelen’, kopte de Telegraaf. Het paarse kabinet reageerde woedend op de uitspraak van de rode bisschop. VVD-leider Bolkestein schoot uit zijn slof. Premier Kok reageerde ook kribbig. De Volkskrant en Trouw wrongen zich in bochten om begrip voor de bisschop te tonen zonder tot anarchie op te roepen. Later die maand nodigde Kok de eigenzinnige bisschop uit voor een gesprek in het Torentje.

idealen

Het geloof deed er ..

