Pastoraat is niet alleen voor ‘kwetsbaren’

Wandelaars in het rustige Vondelpark in Amsterdam, twee jaar geleden. Een bord waarschuwt in het park om afstand te houden vanwege het coronavirus.

Toen het begin 2020 begon, waren we ons ineens allemaal bewust van onze kwetsbaarheid, merkten we allemaal de impact op leven en dood van een virus dat we niet onder controle hadden, en gaven we - de één wat vanzelfsprekender dan de ander - vrijheden op om elkaar te beschermen.

Inmiddels heeft de gedeelde solidariteit plaatsgemaakt voor onze ‘herwonnen vrijheid’. Wie zich kwetsbaar weet, zal extra maatregelen moeten nemen en niet meer zomaar kunnen vertrouwen op gezamenlijkheid.

Wanneer de crisis iedereen treft, worden zorg en bescherming normaal. Maar voor je het weet is de crisis weer vooral iets van individuen, die extra zorg nodig hebben, waar uitzonderingen voor moeten worden gemaakt.

Vooropgesteld, pastoraat is er voor mensen, g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .