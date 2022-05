Het Westen beïnvloedt informatiestromen evengoed, hoor je in China zeggen

China heeft een enorm apparaat voor informatiecontrole. Het is doorgaans gericht op het beïnvloeden van de informatie over China waartoe burgers toegang hebben. Maar het gaat om meer dan toegang tot informatie, het gaat over welk verhaal de boventoon voert. Dit hebben wij hier in China gemerkt bij de berichtgeving over de Russische invasie van Oekraïne. Aangezien president Xi Jinping en president Vladimir Poetin kort voor de Russische inval een ‘onbegrensde vriendschap’ hadden afgekondigd, was het voor de Chinese regering van groot belang om de beste vriend niet af te vallen.

‘Als de partij eenmaal een koers heeft gekozen, dan is het moeilijk om een ander geluid te tolereren,’ zegt Bu Xiaodong, een journalist bij de Partijkrant van Jilin...

