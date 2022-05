Er is ook een dogma over verzoening

Ongetwijfeld heeft het kruislijden van Jezus vele en rijke dimensies die nooit volledig in taal of teken zijn weer te geven (Bert van Veluw, Nederlands Dagblad 15 april).

Zelfs ook metaforen schieten ten diepste te kort voor dit wonder van Gods genade waarvoor we eerbiedig stil worden. Die rijkdom aan variaties kan daarom géén reden zijn om het zogenaamde juridische aspect van het lijden van Jezus te verwaarlozen of te elimineren met een suggestieve uitspraak dat God geen bloed wil zien.

Te meer niet omdat, anders dan Van Veluw suggereert, er wel degelijk dogmatische formuleringen in de gereformeerde belijdenis zijn gegeven die daarop wijzen, bijvoorbeeld. Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 20 t/m 23 en 26, en de Heidelbergse Catechismus, vraag-antwoord 36 t/m 38 en 45. Juist de hechte ondergrond van de samenhang van Gods recht, liefde en genade geeft de overweldigende ruimte voor het totale herstel..

