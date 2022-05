Dagelijks horen we van verkrachtingen en moorden in Oekraïne, en op veel andere plekken in deze wereld. Ik begin mij af te vragen hoe de wereld eruit zou zien wanneer vrouwen dezelfde macht zouden hebben als de mannen nu hebben. Hebben wij in de geschiedenis vrouwelijke Napoleons, Hitlers en Poetins gehad? Die legers de wereld instuurden om mannen te verkrachten en kinderen te vermoorden? Vrouwen schenken leven en zullen dit zeker niet met hetzelfde gemak vernietigen als mannen dit nu doen. We missen in de politiek sterke vrouwen. Er was in Europa één vrouw naar wie Poetin serieus wilde luisteren. Maar helaas is mijn leeftijdsgenoot Angela Merkel van het politieke toneel verdwenen. Ook in eigen land gaat er veel mis. Hoewel ik meelevend ChristenUnie-lid ben, had ik gehoopt dat Sigrid Kaag een krachtige vrouwelijke leider van D66 zou worden. Maar ook zij is door de mannelijke leden gedwarsboomd.