Oranjebitter

De Koningsdag-enquête van het Ipsos liet een dramatisch gedaald vertrouwen in onze koning zien. Oranjegezinden hoopten dat de rondgang door Maastricht daar verandering in zou kunnen brengen.

Ik vrees dat dat niet is gelukt, want onze vorst speelde het bij herhaling klaar een staatshoofd te beledigen, met wie het nu toch al kwaad kersen eten is. Desgevraagd naar zijn reactie op het dalend vertrouwen stelde de koning dat hij altijd open stond voor opbouwende kritiek, zo niet, dan ‘eindig je als Poetin’. Einde citaat. Dankjewel, Willem, voor deze fijnbesnaarde opmerking. Het is aan Mark Rutte waarschijnlijk om weer een van je misstappen recht te breien. Nog even een vraagje trouwens: bedoelde je met Poetin diezelfde man met wie je tijdens de Olympische Spelen van Sotsji zo gezellig samen bier stond te drinken? Misschien moet je de Grondwet nog eens nalezen: politieke uitspraken mogen niet! Ik hoorde je ook nog eens geruststelle..

