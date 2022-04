Het werk moet mensen niet over de kling jagen. Je moet er fatsoenlijk van kunnen leven

De wilde staking bij KLM onderstreept dat het werk in grote delen van de economie zwaar, onzeker en slecht betaald is. ‘Het is niet te doen’, zei KLM-bagagemedewerker Ufuk Ayranci deze week. Door een tekort aan personeel moeten hij en zijn collega’s dagelijks 1100 à 1200 koffers per persoon in- of uitladen. En dat is niet simpelweg een koffer op een band gooien of op een kar zetten: in het ruim van een vliegtuig moeten zij kruipend hun werk doen.

van 11,50 naar 14 euro

Voor 150 bagagemedewerkers was vorige week de maat vol. Tijdens een van de drukste weekenden op Schiphol – aan het begin van de meivakantie – legden ze hun werk neer. De druppel die de emmer deed o..

