Geef personeel in ziekenhuis tijd voor het slechtnieuwsgesprek

Het is een grote uitdaging om goede praktische en geestelijke hulp te (blijven) verlenen aan kankerpatiënten die weten dat zij niet meer beter zullen worden.

Ik heb het voorrecht gehad om steeds in medisch/verpleegkundige oncologieteams te mogen deelnemen die op dit punt toch wel aan de weg timmerden. De bakermat voor goede begeleidingsgesprekken werd gelegd door het boek Lessen voor levenden, gesprekken met stervenden van de bekende psychiater Elisabeth Kübler- Ross. Ze werkte in Amerika in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Zij sprak met ongeneeslijk zieke patiënten en zij onderscheidde bij mensen een min of meer vast patroon in het verwerken van slecht nieuws dan wel het bericht zich te moeten voorbereiden op het leve..

