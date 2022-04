Wat moet er gebeuren om de werkdruk te verlagen?

Mens centraal

Irene Plas,

voorzitter CDA Brunssum en taalfanaat

Werkdruk ervaren lijkt me deels een subjectieve beleving. De ene persoon kan van nature meer hooi op de vork aan dan de andere. Of is georganiseerder en werkt daardoor efficiënter. Toch is dat niet het hele verhaal. Probeer als (vak)docent maar eens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te bemachtigen. Of rechtstreeks bij de werkgever in plaats van via de payroll van een uitzendbureau. De onzekerheid over baanbehoud (hoeveel fte krijg ik na de vakantie en op welke locatie(s)?) zorgt voor veel stress en prestatiedruk. Rendement en een plekje hoog op de ladder van de beste scholen staan hoger dan goede begeleiding van docenten en langdurig investeren in de profess..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .