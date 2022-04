Hoe idealen telkens opnieuw botsen met de schaduwkanten van de stad

Utrecht begon als de stad van mijn studie. Daar volgde ik college en discussieerde ik tot diep in de nacht op mijn studentenvereniging. Utrecht, het werd de stad waar mijn man en ik in het huwelijksbootje stapten en kinderen kregen. De stad waar ik politiek actief werd. En de stad die me confronteerde met grote verschillen. Terwijl jij studeert en een nieuw bestaan opbouwt, is er om je heen volop armoede en eenzaamheid. Je ziet dakloosheid en de gevolgen van verslaving. En toch. Juist hier, op deze plek heb ik ervaren dat je hoopvol mag leven.

Tijdens die studiejaren fietste ik vaak langs een van de mooie middeleeuwse panden die de stad rijk is: Paushuize. De woning die ooit werd gebouwd voor de enige Nederlandse paus, Adrianus. Dat huis kent een rijke historie, maar raakte me door iets aan de buitenkant. De gevel is verrijkt met een beeld van Christus Salvator. Christus houdt er de wereld in zijn hand. Maar de andere hand is leeg, van de wereldbol afgewend. Iemand wees me er ooit op en zei dat dit het beeld juist extra betekenis geeft voor ons vandaag. Want we mogen weten dat de wereld niet uit de hand van Jezus valt. We zijn letterlijk in goede handen. Maar we zien het zo vaak niet, er is ook nog heel veel mis.

Maar zouden wij, die Hem kennen, niet juist iets kunnen lat..

