Welke hoop hebben wij op aarde?

Toen Charles Taylor in 1996 zijn lezing ‘A Catholic Modernity?’ hield, waarin hij uiteenzet wat het christelijk geloof kan betekenen in de moderne tijd, was het Klimaatakkoord van Parijs nog ver weg. Al was er een IPCC dat ook toen al verontrustende rapporten uitbracht over broeikasgassen in de atmosfeer, we vlogen in die jaren nog lachend de wereld over. Als we Taylors voordracht 25 jaar na dato herlezen, doen we dat in een grimmiger situatie. Al is het optimisme van de jaren negentig op vrijwel alle fronten geknakt, doorslaggevend is toch wel de klimaatontwrichting. De ongemakkelijke waarheid dat de aarde hard op weg is een onbewoonbare planeet te worden, laat zich niet langer negeren.

Taylor denkt bij het begrip ‘moderniteit’ aan..

